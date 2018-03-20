Организатору "референдума" и "выборов" в Крыму объявили подозрение

Прокуратура совместно со Службой безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему председателю избирательной комиссии Автономной Республики Крым, который помог оккупантам провести на полуострове незаконные "референдум" и "выборы".



Об этом сообщает 20 марта прокуратура АРК.



Подозрение объявлено за уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины, то есть совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственную измену.



Подозреваемый гражданин Украины с 2010 года занимал должность председателя избирательной комиссии АРК.



При оккупации полуострова россиянами он согласился возглавить комиссию Автономной Республики Крым по проведению так называемого "общекрымского референдума", обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором отмечалось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта.



Кроме этого, указанный гражданин обеспечил подготовку и проведение на территории АР Крым и города Севастополя незаконных выборов в органы местного самоуправления и законодательных органов в 2014 году, незаконных выборов в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году и незаконных выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года.



По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, этот гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.



Прокурор автономии добавил, что следствием собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.



За совершение этих преступлений УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.