Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Один із керівників "Київпастрансу" погорів на хабарі

Вівторок, 20 березня 2018, 17:01

Керівник одного зі структурних підрозділів "Київпастрансу" вимагав та отримав від представника приватного підприємства хабар в сумі 165 тисяч грн.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва.  

"Київською місцевою прокуратурою № 2 у скоординованій співпраці з працівниками Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві викрито злочинні дії начальника одного зі структурних підрозділів комунального підприємства "Київпастранс", який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 165 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти посадовець вимагав за вжиття заходів із повернення належного комерційній структурі майна та виконання власних боргових зобов’язань.

Керівника затримали на її робочому місці безпосередньо "під час перерахування обумовленої суми коштів, які оглянуто в ході огляду місця події".

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Київтранспортхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Київ
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: