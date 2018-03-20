Один із керівників "Київпастрансу" погорів на хабарі

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Вівторок, 20 березня 2018, 18:01

Керівник одного зі структурних підрозділів "Київпастрансу" вимагав та отримав від представника приватного підприємства хабар в сумі 165 тисяч грн.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва.  

"Київською місцевою прокуратурою № 2 у скоординованій співпраці з працівниками Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві викрито злочинні дії начальника одного зі структурних підрозділів комунального підприємства "Київпастранс", який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 165 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти посадовець вимагав за вжиття заходів із повернення належного комерційній структурі майна та виконання власних боргових зобов’язань.

Керівника затримали на її робочому місці безпосередньо "під час перерахування обумовленої суми коштів, які оглянуто в ході огляду місця події".

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда
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Теми: Київ транспорт хабар
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