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Один из руководителей "Киевпасстранса" погорел на взятке

Вторник, 20 марта 2018, 17:01

Руководитель одного из структурных подразделений "Киевпасстранса" требовал и получил от представителя частного предприятия взятку в сумме 165 тысяч грн.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №2 в скоординированной сотрудничества с работниками Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве разоблачены преступные действия начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс", который требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства чиновник требовал за принятие мер по возврату коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств.

Руководителя задержали на ее рабочем месте непосредственно "во время перечисления оговоренной суммы средств, осмотрено в ходе осмотра места происшествия".

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Киевтранспортвзятка
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