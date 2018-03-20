Один из руководителей "Киевпасстранса" погорел на взятке

Руководитель одного из структурных подразделений "Киевпасстранса" требовал и получил от представителя частного предприятия взятку в сумме 165 тысяч грн.



Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.



"Киевской местной прокуратурой №2 в скоординированной сотрудничества с работниками Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве разоблачены преступные действия начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс", который требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства чиновник требовал за принятие мер по возврату коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств.



Руководителя задержали на ее рабочем месте непосредственно "во время перечисления оговоренной суммы средств, осмотрено в ходе осмотра места происшествия".



Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.