У Нацполіції створили управління для боротьби з організованою злочинністю

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Вівторок, 20 березня 2018, 20:00

У структурі Національної поліції створили Управління кримінального аналізу для боротьби з організованою злочинністю.

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

"Сьогодні в структурі Національної поліції створено Управління кримінального аналізу. Чим більш широким буде поле взаємодії в контексті обміну інформацією з міжнародними організаціями, тим більше результатів роботи матимемо і ми, і правоохоронні органи інших країн", – розказав заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв на зустрічі з керівником відділу Управління ООН з наркотиків та злочинності Тофіком Муршудлу.

Крім того у Нацполіції розповіли, що співпрацюватимуть з ООН у сфері протидії наркозлочинності та іншим проявам організованої злочинності.

Передбачається регіональна та міжнародна співпраця у протидії незаконному обігу наркотиків, зброї, торгівлі людьми та іншим тяжким злочинам, які вчиняють організовані злочинні групи та організації. 

Українська правда
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Теми: поліція ООН
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