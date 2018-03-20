В Нацполиции создали управление по борьбе с организованной преступностью

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Вторник, 20 марта 2018, 20:00

В структуре Национальной полиции создали Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

"Сегодня в структуре Национальной полиции создано Управление уголовного анализа. Чем более широким будет поле взаимодействия в контексте обмена информацией с международными организациями, тем больше результатов работы будем иметь и мы, и правоохранительные органы других стран", - рассказал заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев на встрече с руководителем отдела Управления ООН по наркотикам и преступности Тофиком Муршудлу.

Кроме того, в Нацполиции рассказали, что будут сотрудничать с ООН в сфере противодействия наркопреступности и другим проявлениям организованной преступности.

Предполагается региональное и международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, торговли людьми и другим тяжким преступлениям, которые совершают организованные преступные группы и организации.

Украинская правда
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Темы: полиция ООН
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