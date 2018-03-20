Суд у справі екс-беркутівців не відсторонив адвоката, який захищає Януковича

Святошинський районний суд Києва не відсторонив адвоката Олександра Горошинського, який захищає екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут". Їх обвинувачують у вбивствах активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Сторона обвинувачення зазначила про ймовірний конфлікт інтересів, бо Горошинський ще є адвокатом колишнього президента Віктора Януковича. Він захищає Януковича у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року, яку розглядає Печерський райсуд Києва.

Як відомо, у травні 2017 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом екс-беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Обвинувачені екс-беркутівці не визнають вини за жодним із пунктів.