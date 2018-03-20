Суд по делу экс-беркутовцев не отстранил адвоката, который защищает Януковича

Святошинский районный суд Киева не отстранил адвоката Александра Горошинского, который защищает экс-сотрудников спецподразделения "Беркут". Их обвиняют в убийствах активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сторона обвинения отметила о возможном конфликте интересов, потому что Горошинский еще является адвокатом бывшего президента Виктора Януковича. Он защищает Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года, которое рассматривает Печерский райсуд Киева.

Как известно, в мае 2017 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти бывших беркутовцев - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Пяти экс-беркутовцаму инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

Обвиняемые экс-беркутовцы не признают вины ни по одному из пунктов.