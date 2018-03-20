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Львівська облрада закликала оголосити персоною нон ґрата керівника канцелярії президента Польщі

Вівторок, 20 березня 2018, 23:44

Депутати львівської обласної ради ухвалили рішення звернутись до Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ з вимогою визнати держсекретаря канцелярії президента Польщі Адама Квятковського персоною нон ґрата в Україні.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Депутати Львівської облради звернуться до МЗС та СБУ із закликом визнати Адама Квятковського персоною нон ґрата в Україні, а також направити ноту протесту до президента та уряду Польщі у зв’язку з українофобськими висловлюваннями.

Проект рішення ініціював голова фракції  партії ВО "Свобода" Олег Панькевич. За нього проголосувало 56 депутатів (всього у раді 84 депутати).

Видання також повідомляє, що раніше цього ж дня депутати ЛОР визнали персоною нон ґрата польського депутата польського парламенту Роберта Вінницького, який 19 березня потоптав у Варшаві червоно-чорний прапор.

Нагадаємо, 25 лютого на території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині польська офіційна делегація вшанувала пам‘ять поляків, убитих тут 28 лютого 1944 року. Під час церемонії державний секретар канцелярії президента Польщі Адам Квятковський зачитав звернення Анджея Дуди, у якому йшлося про "геноцид проти поляків", здійснений українцями у Гуті Пеняцькій.

Як пише "Історична правда", 28 лютого 1944 року у Гуті Пеняцькій німецькі карателі знищили все село (172 господарства) і вбили всіх мешканців (за різними оцінками, від 500 до 800 осіб, включно з жінками та дітьми). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів утекти.

Низка польських дослідників покладали відповідальність за винищення Гути Пеняцької на підрозділи дивізії військ СС "Галичина". За твердженням дослідника Андрія Боляновського, в той час там не діяв жоден із куренів цієї дивізії.

Згідно з документами польського Архіву новітніх актів, село спалив підрозділ німецької таємної польової поліції (ГФП). Причиною каральної акції були втрати окупантів через активну діяльність радянського партизанського загону в районі села незадовго до того.

Теми: ПольщаЛьвівщинаісторія
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