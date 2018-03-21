Львовский облсовет призвал объявить персоной нон грата руководителя канцелярии президента Польши

Депутаты Львовского областного совета приняли решение обратиться в Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел с требованием признать госсекретаря канцелярии президента Польши Адама Квятковского персоной нон грата в Украине.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Депутаты Львовского облсовета обратятся в МИД и СБУ с призывом признать Адама Квятковского персоной нон грата в Украине, а также направить ноту протеста к президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями.

Проект решения инициировал председатель фракции партии ВО "Свобода" Олег Панькевич. За него проголосовало 56 депутатов (всего в совете 84 депутата).

Издание также сообщает, что ранее в этот же день депутаты облсовета признали персоной нон грата польского депутата польского парламента Роберта Винницкого, который 19 марта потоптал в Варшаве красно-черный флаг.

Напомним, 25 февраля на территории бывшего села Гута Пеняцкая на Львовщине польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944. Во время церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение Анджея Дуды, в котором говорилось о "геноциде против поляков", осуществленный украинцами в Гуте Пеняцкой.

Как пишет "Историческая правда", 28 февраля 1944 года в Гуте Пеняцкой немецкие каратели уничтожили всю деревню (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать.

Ряд польских исследователей возлагали ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС "Галичина". По утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии.

Согласно документам польского Архива новейших актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции. Причиной карательной акции были потери оккупантов через активную деятельность советского партизанского отряда в районе села незадолго до того.