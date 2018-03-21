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Цукерберга викликали дати свідчення в британському парламенті

Середа, 21 березня 2018, 02:29

Керівника компанії Facebook Inc. закликають відзвітувати перед британськими парламентарями через скандал навколо Cambridge Analytica, яка співпрацювала зі штабом Трампа.

Про це повідомив голова комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту парламету Великої Британії Даміан Коллінз, пише DW.com.

Керівник компанії Facebook Inc. Марк Цукерберг викликаний дати свідчення перед британськими парламентаріями у зв'язку з можливим потраплянням даних 50 млн користувачів соцмережі в розпорядження компанії Cambridge Analytica, пов'язаної з передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Комітет неодноразово запитував Facebook, яким чином компанії отримують і зберігають дані користувачів її сайту, і, зокрема, про те, чи не збиралася ця інформація без їх дозволу. Співробітники Вашої (компанії - Ред.) постійно применшували цей ризик і вводили комітет в оману", - підкреслив Коллінз.

За його словами, "прийшов час вислухати" позицію керівництва корпорації у зв'язку з "катастрофічним провалом" Facebook, допущеним в цій області. Цукербергу приписано дати відповідь на запит до понеділка, 26 березня.

Нагадаємо, Facebook почала внутрішнє розслідування після того як стало відомо, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки в соціальній мережі. В компанії це спростовують. 

Після цього акції компанії впали на 4,4 відсотка.

Теми: facebookТрампВелика Британія
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