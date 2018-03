Цукерберга викликали дати свідчення в британському парламенті

Керівника компанії Facebook Inc. закликають відзвітувати перед британськими парламентарями через скандал навколо Cambridge Analytica, яка співпрацювала зі штабом Трампа.

Про це повідомив голова комітету з цифрови[ технологій, культури, ЗМІ та спорту парламету Великої Британії Даміан Коллінз, пише DW.com.

Керівник компанії Facebook Inc. Марк Цукерберг викликаний дати свідчення перед британськими парламентаріями у зв'язку з можливим потраплянням даних 50 млн користувачів соцмережі в розпорядження компанії Cambridge Analytica, пов'язаної з передвиборчим штабом Дональда Трампа.

I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI