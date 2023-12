Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте

Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Трампа.

Об этом сообщил председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламета Великобритании Дамиан Коллинз, пишет DW.com.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI