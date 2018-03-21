Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте

Среда, 21 марта 2018, 02:29

Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Трампа.

Об этом сообщил председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламета Великобритании Дамиан Коллинз, пишет DW.com.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании - Ред.) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение", - подчеркнул Коллинз.

По его словам, "пришло время выслушать" позицию руководства корпорации в связи с "катастрофическим провалом" Facebook, допущенным в этой области.

Цукербергу предписано дать ответ на запрос до понедельника, 26 марта.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: facebookТрампВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: