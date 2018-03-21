Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте

Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Трампа.

Об этом сообщил председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламета Великобритании Дамиан Коллинз, пишет DW.com.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI — Damian Collins (@DamianCollins) 20 березня 2018 р.

Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании - Ред.) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение", - подчеркнул Коллинз.

По его словам, "пришло время выслушать" позицию руководства корпорации в связи с "катастрофическим провалом" Facebook, допущенным в этой области.

Цукербергу предписано дать ответ на запрос до понедельника, 26 марта.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.