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Маккейн: Президент США не вітає диктаторів з перемогою на виборах

Середа, 21 березня 2018, 03:02

Сенатор Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа за привітання Володимира Путіна з перемогою на "виборах" президента РФ.

Про це йдеться в заяві опублікованій на сайті Маккейна.

"Американський президент не очолює Вільний світ, вітаючи диктаторів з перемогою на симульованих виборах", - заявив сенатор.

Зробивши це з Володимиром Путіним, вважає Маккейн, президент Трамп образив кожного громадянина Росії, якому було відмовлено в праві голосувати на вільних і чесних виборах, щоб визначити майбутнє своєї країни, в тому числі незліченним російським патріотам, які дуже ризикували, щоб протестувати і протистояти путінському режиму.

Раніше в Кремлі повідомили, що Трамп в телефонній розмові привітав Путіна з перемогою на виборах президента РФ.

Російська сторона зазначила, що Трамп і Путін обговорювали ситуацію в Україні та Сирії і "з обох боків наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їх врегулюванні". Також, згідно з повідомленням, президенти наголосили на важливості скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь.

У свою чергу, в повідомленні на сайті Білого дому сказано, що "президент Трамп привітав президента Путіна з переобранням 18 березня і підкреслив важливість денуклеаризації Корейського півострова".

Обидва лідери, як зазначається, підтвердили необхідність для США і Росії продовжувати спільні зусилля для стратегічної стабільності.

Теми: ТрампПутінСША
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