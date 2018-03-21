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Маккейн: Президент США не поздравляет диктаторов с победой на выборах

Среда, 21 марта 2018, 03:02

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на "выборах" президента РФ.

Об этом идет речь в заявлении опубликованном на сайте Маккейна.

"Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на симулированных выборах", - заявил сенатор.

Сделав это с Владимиром Путиным, считает Маккейн, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые очень рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму.

Ранее в Кремле сообщили, что Трамп в телефонном разговоре поздравил Путина с победой на выборах президента РФ.

Российская сторона отметила, что Трамп и Путин обсуждали ситуацию в Украине и Сирии и "с обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании". Также, согласно сообщению, президенты отметили важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

В свою очередь, в сообщении на сайте Белого дома сказано, что "президент Трамп поздравил президента Путина с переизбранием 18 марта и подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова".

Оба лидера, как отмечается, подтвердили необходимость для США и России продолжать совместные усилия для стратегической стабильности.

Темы: ТрампПутинСША
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