Доба в АТО: 5 обстрілів, постраждали 2 бійця ЗСУ

Минулої доби агресор здійснив п’ять обстрілів укріплень ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню.

На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли українські позиції в районі населеного пункту Піски. Також, з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл укріплень ЗСУ неподалік Станиці Луганської, а з 82-мм мінометів та зенітної установки - поблизу Троїцького. Крім того, 82-мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського.

Унаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.