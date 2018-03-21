Сутки в АТО: 5 обстрелов, пострадали 2 бойца ВСУ

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Среда, 21 марта 2018, 07:41

За прошедшие сутки агрессор совершил пять обстрелов укреплений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел укреплений ВСУ неподалеку Станицы Луганской, а из 82-мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82-мм минометы враг применил по защитникам Луганского.

В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение, еще один военнослужащий получил боевую травму.

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Темы: АТО боевые действия Донбасс
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