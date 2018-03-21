Дороги й аеропорти в нормі. Без світла 18 населених пунктів

Станом на 7 ранку 21 березня залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у 2 областях, а саме: Миколаївська – 11 та Донецька – 7

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Однак попри засніженість рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучалось 2 509 осіб і 1 666 одиниць техніки.

За добу підрозділи ДСНС відбуксирували 169 машин, у яких перебувало 258 осіб.