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Дороги й аеропорти в нормі. Без світла 18 населених пунктів

Середа, 21 березня 2018, 07:13

Станом на 7 ранку 21 березня залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у 2 областях, а саме: Миколаївська – 11 та Донецька – 7

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Однак попри засніженість рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучалось 2 509 осіб і 1 666 одиниць техніки.

За добу підрозділи ДСНС відбуксирували 169 машин, у яких перебувало 258 осіб.

Теми: дорогипогодаенергетикаДСНС
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