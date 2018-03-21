Дороги й аеропорти в нормі. Без світла 18 населених пунктів
Середа, 21 березня 2018, 07:13
Станом на 7 ранку 21 березня залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у 2 областях, а саме: Миколаївська – 11 та Донецька – 7
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Однак попри засніженість рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.
Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучалось 2 509 осіб і 1 666 одиниць техніки.
За добу підрозділи ДСНС відбуксирували 169 машин, у яких перебувало 258 осіб.