Дороги и аэропорты в норме. Без света 18 населенных пунктов

По состоянию на 7 утра 21 марта, остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская – 11 и Донецкая – 7.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Однако, несмотря на заснеженность, движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекалось 2509 человек и 1666 единиц техники.



За сутки подразделения ГСЧС отбуксировали 169 машин, в которых находились 258 человек.