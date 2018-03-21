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Дороги и аэропорты в норме. Без света 18 населенных пунктов

Среда, 21 марта 2018, 07:13

По состоянию на 7 утра 21 марта, остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская – 11 и Донецкая – 7.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Однако, несмотря на заснеженность, движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекалось 2509 человек и 1666 единиц техники.

За сутки подразделения ГСЧС отбуксировали 169 машин, в которых находились 258 человек.

Темы: дорогипогодаэнергетикаГСЧС
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