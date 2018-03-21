На Великдень українці відпочиватимуть 3 дні

5468 переглядів
Середа, 21 березня 2018, 09:24

Цього року на Великдень українці відпочиватимуть 3 дні – з 7 по 9 квітня.

Про це повідомляє Урядовий кур’єр.

У ці дні представники сфери охорони здоров'я та правоохоронних органів працюватимуть за індивідуальними графіками.

Також право на встановлення кількості вихідних для своїх співробітників залишають за собою приватні компанії.  

Цьогорічний Великдень припадає на перший тиждень квітня, що вважається дуже ранньою Пасхою.

Ще раніше Пасху святкували у 2010 році – 4 квітня.

Як відомо, багато європейських країн починають святкувати Великдень зі Страсної п'ятниці. У цей день ніхто не йде на роботу в Австрії, Німеччині, Португалії, Естонії, але понеділок у цих країнах робочий.

Чотири офіційних вихідні мають жителі Чорногорії, а також у деяких регіонах Іспанії та Австралії.

На Кіпрі відпочивають і у вівторок після Великодня, а в Грузії починають святкувати з Чистого четверга і закінчують у вівторок включно.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: святкування
powered by lun.ua
По темі
Мешканцям Житомирщини рекомендували вивішувати бандерівські прапори 7 березня 2018, 17:56
"Лідерка, яка надихає" – у Кабміні вигадали новий челендж 7 березня 2018, 14:39
Хворий Гройсман збирається одужати до 8 березня і потішити дружину 6 березня 2018, 13:25
Усі новини
Головні новини
Комітет розгляне подання на Савченко в четвер до засідання Ради
Держдеп США: Будівельники "Північного потоку-2" можуть потрапити під санкції
Опубліковано подання ГПУ на арешт Савченко
НАБУ і ГПУ прослуховували кабінет Холодницького
Усі новини
спорт

Заслужили: майже $2 мільйони вибороли паралімпійці в України

Музика

Лідер Esthetic Education Луї Франк: Секс під мій новий альбом буде хорошим