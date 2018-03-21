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На Великдень українці відпочиватимуть 3 дні

Середа, 21 березня 2018, 08:24

Цього року на Великдень українці відпочиватимуть 3 дні – з 7 по 9 квітня.

Про це повідомляє Урядовий кур’єр.

У ці дні представники сфери охорони здоров'я та правоохоронних органів працюватимуть за індивідуальними графіками.

Також право на встановлення кількості вихідних для своїх співробітників залишають за собою приватні компанії.  

Цьогорічний Великдень припадає на перший тиждень квітня, що вважається дуже ранньою Пасхою.

Ще раніше Пасху святкували у 2010 році – 4 квітня.

Як відомо, багато європейських країн починають святкувати Великдень зі Страсної п'ятниці. У цей день ніхто не йде на роботу в Австрії, Німеччині, Португалії, Естонії, але понеділок у цих країнах робочий.

Чотири офіційних вихідні мають жителі Чорногорії, а також у деяких регіонах Іспанії та Австралії.

На Кіпрі відпочивають і у вівторок після Великодня, а в Грузії починають святкувати з Чистого четверга і закінчують у вівторок включно.

Теми: святкування
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