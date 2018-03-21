На Пасху украинцы будут отдыхать 3 дня

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Среда, 21 марта 2018, 09:24

В этом году на Пасху украинцы будут отдыхать 3 дня – с 7 по 9 апреля.

Об этом сообщает "Урядовий кур'єр".

В эти дни представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов будут работать по индивидуальным графикам.

Также право на установление количества выходных для своих сотрудников оставляют за собой частные компании.

В этом году Пасха приходится на первую неделю апреля, что считается очень ранней датой.

Еще раньше Пасху праздновали в 2010 году – 4 апреля.

Как известно, многие европейские страны начинают праздновать Пасху со Страстной пятницы. В этот день никто не идет на работу в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии, но понедельник в этих странах рабочий.

Четыре официальных выходных есть у жителей Черногории, а также в некоторых регионах Испании и Австралии.

На Кипре отдыхают и во вторник после Пасхи, а в Грузии начинают праздновать с Чистого четверга и заканчивают во вторник включительно.

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Темы: празднования
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