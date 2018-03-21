Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Пасху украинцы будут отдыхать 3 дня

Среда, 21 марта 2018, 08:24

В этом году на Пасху украинцы будут отдыхать 3 дня – с 7 по 9 апреля.

Об этом сообщает "Урядовий кур'єр".

В эти дни представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов будут работать по индивидуальным графикам.

Также право на установление количества выходных для своих сотрудников оставляют за собой частные компании.

В этом году Пасха приходится на первую неделю апреля, что считается очень ранней датой.

Еще раньше Пасху праздновали в 2010 году – 4 апреля.

Как известно, многие европейские страны начинают праздновать Пасху со Страстной пятницы. В этот день никто не идет на работу в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии, но понедельник в этих странах рабочий.

Четыре официальных выходных есть у жителей Черногории, а также в некоторых регионах Испании и Австралии.

На Кипре отдыхают и во вторник после Пасхи, а в Грузии начинают праздновать с Чистого четверга и заканчивают во вторник включительно.

Темы: празднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: