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Лавров намагається вивідати, де перебуває отруєний Скрипаль

Середа, 21 березня 2018, 08:36

Голова МЗС Росії Сергій Лавров сподівається, що Токіо вдасться в контактах із Лондоном встановити деталі інциденту з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це він заявив після переговорів із головою МЗС Японії Таро Коно, повідомляє РИА Новости.

"Під завісу наших переговорів пан Таро Коно торкнувся теми того, що відбувається зараз у Великій Британії з паном Скрипалем і його донькою", – заявив Лавров.

"Коно сказав, що в цій історії найважливіше роз'яснення фактів, і ми з ним повністю, на 100% погодилися, розповіли про наші поки ще марні зусилля домогтися роз'яснення фактів від наших британських колег", – додав він.

Лавров висловив сподівання, що "японські друзі (РФ) у своїх подальших контактах із Великобританією постараються роз'яснити щонайменше два факти".

"Перший – де перебуває пан Скрипаль і його дочка, і другий – чому, як офіційний представник Скотланд-Ярду заявив, що розслідування ще займе місяці, а вердикт британський уряд вже виніс, не чекаючи судового рішення", – заявив Лавров.

"Оскільки нам Великобританія відмовляється відповідати на ці запитання, сподіваємося, що, можливо, у японських друзів вийде отримати все ж відповідь", – додав він.

За словами Лаврова, питання російської сторони конкретні і професійні.

"У них немає жодної лірики, яка супроводжується позицією британського уряду, який наполягає на тому, що є лише два варіанти: або це зроблено за наказом російського керівництва, або російське керівництво втратило контроль над якимись хімічними речовинами. Ми їх знищили, що верифіковано ОЗХЗ, восени минулого року", – заявив голова МЗС РФ.

"Я гадаю, що всім би пішло на користь, перш за все самому офіційному Лондону, якби там перестали нервувати – а вони явно нервують із приводу цієї ситуації – і заспокоїлися", – сказав також Лавров.

"Те, що ми зараз спостерігаємо гарячкову метушню по всьому світу, умовляння партнерів солідаризуватися з Великобританією в цьому питанні без пред'явлення будь-яких фактів. Я думаю, всі все чудово розуміють, але з почуття помилково зрозумілої солідарності змушені витягувати з себе якісь слова, які можна хоч якось інтерпретувати як підтримку позиції Лондона", – додав він.

На його думку, через звинувачення до суду і вироку "англосаксонська система права поповнюється новими і дуже цікавими прецедентами".

Як відомо, 4 березня в британському Солсбері отруїли екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював і на британські спецслужби, а також його дочку Юлію.

Захід упевнений, що до отруєння Скрипалів речовиною А234 причетна Росія, а РФ це заперечує.

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіяЛавровВелика БританіяЯпоніяшпигунство
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