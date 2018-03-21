Лавров пытается выведать, где находится отравленный Скрипаль

Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что Токио удастся в контактах с Лондоном установить детали инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом он заявил после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно, сообщает РИА Новости.

"Под занавес наших переговоров господин Таро Коно затронул тему происходящего сейчас в Великобритании с господином Скрипалем и его дочерью", – заявил Лавров.

"Коно сказал, что в этой истории важней всего разъяснение фактов, и мы с ним полностью, на 100% согласились, рассказали о наших пока еще тщетных усилиях добиться разъяснения фактов от наших британских коллег", – добавил он

Лавров выразил надежду, что "японские друзья (РФ) в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта".



"Первый – где находится господин Скрипаль и его дочь, и второй – почему, как официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения", – заявил Лавров.

"Поскольку нам Великобритания отказывается отвечать на эти вопросы, надеемся, что, может быть, у японских друзей получится получить все-таки ответ", – добавил он.

По словам Лаврова, вопросы российской стороны конкретны и профессиональны.

"В них нет никакой лирики, которая сопровождается позицией британского правительства, настаивающего на том, что есть только два варианта: либо это сделано по приказу российского руководства, либо российское руководство утратило контроль над какими-то химическими веществами. Мы их уничтожили, что верифицировано ОЗХО, осенью прошлого года", – заявил глава МИД РФ.

"Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать — а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились", – сказал также Лавров.

"То, что мы сейчас наблюдаем лихорадочные метания по всему миру, уговаривания партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены вытягивать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать как поддержку позиции Лондона", – добавил он.

По его мнению, из-за обвинений до суда и приговора "англосаксонская система права пополняется новыми и очень интересными прецедентами".

Как известно, 4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.

Запад уверен, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, но РФ это отрицает.