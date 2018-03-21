Детектор лжи: Порнозвезда говорила правду о сексе с Трампом

Полиграф показал, что бывшая порноактриса Стефании Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, в 2006 году действительно имела сексуальный контакт с Дональдом Трампом.

Об этом говорится в копии отчет, полученной NBC News 20 марта.

Тест на детекторе лжи Клиффорд прошла еще в 2011 году по просьбе журнала InTouch, который брал у нее интервью. Но его результаты тогда не были обнародованы.

Экспертиза показала 99% вероятности того, что порнозвезда и стриптизёрша говорила правду о незащищенном сексе с Трампом.

Как пишет "The Wall Street Journal", адвокат Стефани Клиффорд заплатил 25 000 долларов за права на видеозапись прохождения актрисой детектора лжи, рассказал эксперт по полиграфу, который проводил тест.

Стефани Клиффорд прошла полиграф в 2011 году NBC News

Адвокат женщины Майкл Авентати подтвердил NBC News, что заплатил 25 000 долларов, чтобы купить видео с тестом на полиграфе вместе с соответствующей документацией. Он отметил, что некоторые медиа также пытались купить это видео.

По данным СМИ, экзаменатор задал "Сторми" ряд вопросов, три из которых были связаны с сексуальным контактом с Дональдом Трампом в июле 2006 года.

На то время Трамп был уже женат на Мелании, а их сыну Бэррону было несколько месяцев.

Авентати подчеркнул, что Клиффорд прошла тест на детекторе лжи задолго до того, как Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США – и этот тест подтверждает их отношения.

"Где результаты его теста, утверждающие иное? Где результаты теста (адвоката) Коэна, утверждающие иное? Когда это закончится, американский народ узнает правду о взаимоотношениях и утаивании (их)", – заявил адвокат Клиффорд.

Как известно, Клиффорд и команда Трампа судятся из-за соглашения о неразглашении в обмен на 130 000 долларов, которое было подписано незадолго до выборов 2016 года.

По словам актрисы, соглашение о секретности недействительно, потому что Трамп не подписал его, но его люди заставляют ее молчать.

Адвокат Белого дома отрицал, что у президента были сексуальные отношения с Клиффорд.

Личный адвокат Трампа Майкл Коэн говорит, что он фасилитировал платеж в размере 130 000 долларов – и эти средства до сих пор не возмещены Трампом или его штабом.

Адвокат Трампа недавно подал в суд на Клиффорд, требуя 20 миллионов долларов из-за того, что она нарушила договорённость о неразглашении информации об интимной связи.