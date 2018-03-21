На Одещині виявили росіянина з простроченим паспортом

На Одещині правоохоронці виявили громадянина Росії з недійсним паспортом.

Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби 21 березня.

В селі Лиманське Ренійського району правоохоронці виявили іноземця з паспортом, термін дії якого закінчився у 2009 році.

Ним виявився 55-річний громадянин Російської Федерації. Чоловік, без поважної на те причини, не звернувся до відповідних дипустанов для заміни паспортного документа.

Повідомляється, що за порушення правил перебування на території України іноземця притягнули до адміністративної відповідальності.

ДПСУ зазначає, що з початку проведення спільних профілактичних заходів "Мігрант" прикордонники Ізмаїльського загону разом із співробітниками Національної поліції та міграційної служби виявили 11 іноземців, які порушили правила перебування на території України.

Серед порушників – 2 громадянина Російської Федерації, 7 громадян Республіки Молдова, 1 громадянин Республіки Білорусь та 1 громадянин Узбекистану.

Усіх притягнули до адміністративної відповідальності. Трьох іноземців примусово повернули до їхніх країн.