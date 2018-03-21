В Одесской области обнаружили россиянина с просроченным паспортом

В Одесской области правоохранители обнаружили гражданина России с недействительным паспортом.



Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы 21 марта.

В селе Лиманское Ренийского района правоохранители обнаружили иностранца с паспортом, срок действия которого истек в 2009 году.



Им оказался 55-летний гражданин Российской Федерации. Человек, без уважительной на то причины, не обратился в соответствующие дипучреждения для замены паспортного документа.



Сообщается, что за нарушение правил пребывания на территории Украины иностранец привлечен к административной ответственности.



ГПСУ отмечает, что с начала проведения совместных профилактических мероприятий "Мигрант" пограничники Измаильского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции и миграционной службы обнаружили 11 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.



Среди нарушителей - 2 гражданина Российской Федерации, 7 граждан Республики Молдова, 1 гражданин Республики Беларусь и 1 гражданин Узбекистана.



Всех привлекли к административной ответственности. Трех иностранцев принудительно вернули в их страны.