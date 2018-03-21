В Одесской области обнаружили россиянина с просроченным паспортом

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Среда, 21 марта 2018, 12:19

В Одесской области правоохранители обнаружили гражданина России с недействительным паспортом.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы 21 марта.

 

В селе Лиманское Ренийского района правоохранители обнаружили иностранца с паспортом, срок действия которого истек в 2009 году.

Им оказался 55-летний гражданин Российской Федерации. Человек, без уважительной на то причины, не обратился в соответствующие дипучреждения для замены паспортного документа.

Сообщается, что за нарушение правил пребывания на территории Украины иностранец привлечен к административной ответственности.

ГПСУ отмечает, что с начала проведения совместных профилактических мероприятий "Мигрант" пограничники Измаильского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции и миграционной службы обнаружили 11 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

Среди нарушителей - 2 гражданина Российской Федерации, 7 граждан Республики Молдова, 1 гражданин Республики Беларусь и 1 гражданин Узбекистана.

Всех привлекли к административной ответственности. Трех иностранцев принудительно вернули в их страны.

Украинская правда
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