В Україну поступово приходять теплі дні

22 березня в Україні без істотних опадів, лише вночі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму йтиме сніг.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на Укргідрометцентр.

На дорогах очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в західних областях 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві - без істотних опадів. Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.

У п'ятницю, 23 березня, в південній частині України вранці та вдень пройде мокрий сніг, місцями з дощем, місцями ожеледь; на решті території - без опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 8-14° морозу, в південних областях 3-9° морозу, у Криму близько 0°; вдень від 2° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Криму 3-9° тепла.

У Києві 23 березня - без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 22 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 21,5 градусів тепла у 1974 році, а найнижча вночі - на позначці 18,4 градусів морозу в 1942 році.