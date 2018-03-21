В Украину постепенно приходят теплые дни
22 марта в Украине без осадков, лишь ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму будет идти снег.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.
На дорогах ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.
В пятницу, 23 марта, в южной части Украины утром и днем пройдет мокрый снег, местами с дождем, местами гололед, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица.
Температура ночью 8-14° мороза, в южных областях 3-9° мороза, в Крыму около 0°; днем от 2° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и Крыму 3-9° тепла.
В Киеве 23 марта - без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 9-11° мороза, днем 1-3° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1974 году, а самая низкая ночью - на отметке 18,4 градусов мороза в 1942 году.