Цукерберга чекають із поясненнями і в Європарламенті

Європейський парламент чекає засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга, щоб він роз'яснив ситуацію з витоком даних користувачів.



Про це президент Європарламенту Антоніо Таяні написав у Twitter.



Він наголосив, що маніпулювання персональними даними є неприйнятним і загрожує демократії.



"Ми чекаємо, щоб представники Facebook дали свідчення про прозорість і дотримання правил ЄС щодо захисту даних у комітеті правосуддя", – повідомив Таяні.



"Ми запросили Марка Цукерберга в Європейський парламент. Facebook має роз'яснити перед представниками 500 мільйонів європейців, що персональні дані не використовуються для маніпулювання демократією", – заявив він.

If true, manipulating our personal data is unacceptable and a threat to democracy. We are waiting for Facebook representatives to testify on transparency and the respect of EU rules on data protection in @EP_Justice pic.twitter.com/WWjNaDWkQS — Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018

Раніше керівника Facebook Inc. закликали відзвітувати перед британськими парламентарями через скандал навколо Cambridge Analytica. Відповіді на запит від Цукерберга чекають до 26 березня.



Йдеться про можливе потрапляння даних користувачів соцмережі в розпорядження британської компанії Cambridge Analytica, пов'язаної з передвиборчим штабом американського президента Дональда Трампа.



Facebook почав внутрішнє розслідування після інформації, що Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки в соцмережі. Facebook 16 березня заблокував цю компанію, хоча та все заперечує.



Згідно з заявою соцмережі, професор психології Кембриджського університету Олександр Коган створив на платформі Fb за стосунок за назвою "This is your digital life", який мав складати психологічний портрет користувача.



Застосунок (додаток) запитував дозволу на доступ до особистої інформації, включаючи місце проживання, список друзів, інформацію про "лайки". Коган нібито передав дані про 270 тисяч користувачів третім особам, включаючи Cambridge Analytica, пише ZN.ua.