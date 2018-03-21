Напередодні Дня Волі в Білорусі почали хапати опозиціонерів

У Білорусі міліція затримала ініціаторів ходи 25 березня в Мінську до 100 років проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Зокрема затримали керівника руху солідарності "Разам" В'ячеслава Сівчика, координатора громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Максима Вінярського, письменника і колишнього кандидата в президенти Володимир Некляєва.

Родичі затриманих вважають, що це превентивне затримання, щоб не допустити їх участі в ході 25 березня в Мінську, яку міська влада заборонила.



Ще один активіст Микола Статкевич зазначає наступне: "З одного боку, Лукашенко заявляє, що не буде насильницьких заходів, з іншого боку ось що відбувається. Вони не хочуть масового розгону, тому вживають таких ось заходів".



Організатори мітингу-концерту опублікували заяву, в якій виступили проти затримання ініціаторів ходи.



"Незважаючи на офіційну відмову Мінміськвиконкому в ході з площі Якуба Колоса до Оперного театру, впевнені, що навіть у несанкціонованому вигляді хода могла пройти абсолютно спокійно, як і ряд інших подібних маніфестацій", - пишуть організатори мітингу-концерту.

Вони закликали владу утриматися від практики превентивних затримань.

У Мінську подавали три різні заявки на ходу 25 березня, міська влада заборонила всі. Натомість у Мінську дозволили мітинги концерти 24 березня і 25 березня, також дозволили ряд акцій в інших містах Білорусі.



"Не потрібні нам сьогодні ці демонстрації, вуличні ходи, говорив Олександр Лукашенко днем ​​раніше. - Не тому, що я їх боюся. Пройдуть по вулиці, по Мінську - переживемо. Але один раз, другий, третій раз, а потім буде як двадцять років тому".

Як відомо, День Волі – неофіційне національне білоруське свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року).

З початку 1990-х років у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, хода, присвячені цій даті. Ці масові акції неодноразово насильницькими методами зупиняла міліція, активістів, що брали в них участь – арештовували.