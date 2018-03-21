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Накануне Дня Воли в Беларуси начали задерживать оппозиционеров

Среда, 21 марта 2018, 12:19

В Беларуси милиция задержала инициаторов шествия 25 марта в Минске к 100 летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

В частности задержали руководителя движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика, координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского, писателя и бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева.

 

Родственники задержанных считают, что это превентивное задержание, чтобы не допустить их участия в шествии 25 марта в Минске, которое городские власти запретили.

Еще один активист Николай Статкевич отмечает следующее: "С одной стороны, Лукашенко заявляет, что не будет насильственных мер, с другой стороны вот что происходит. Они не хотят массового разгона, поэтому принимают такие вот меры".

Организаторы митинга-концерта опубликовали заявление, в котором выступили против задержания инициаторов шествия.

"Несмотря на официальный отказ Мингорисполкома, уверены, что шествие с площади Якуба Колоса до Оперного театра, даже в несанкционированном виде могло бі пройти абсолютно спокойно, как и ряд других подобных манифестаций", - пишут организаторы митинга-концерта.

Они призвали власти воздержаться от практики превентивных задержаний.

В Минске подавали три разные заявки на шествие 25 марта, городские власти запретили все. В то же время в Минске разрешили митинги концерты 24 марта и 25 марта, также позволили ряд акций в других городах Беларуси.

"Не нужны нам сегодня эти демонстрации, уличные шествия, говорил Александр Лукашенко днем ​​ранее. - Не потому, что я их боюсь. Ну пройдут по улице, по Минску – переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет как двадцать лет назад".

Как известно, День Воли – неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).

С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводятся политические акции, митинги, шествия, посвященные этой дате. Эти массовые акции неоднократно насильственными методами останавливала милиция, активистов, принимавших в них участие - арестовывали.

Темы: Беларусьправа человека
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