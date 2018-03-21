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В Україні більше не будуть оформлювати паспорти у формі книжечки

Середа, 21 березня 2018, 15:03
В Україні більше не будуть оформлювати паспорти у формі книжечки

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, за якою паспорт громадянина України більше не буде оформлюватися у формі книжечки.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що з постанови про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення паспорта громадянина України виключено норму, яка дозволяла оформляти його у формі книжечки до повного завершення роботи із забезпечення в територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення ID-картки.

У Держміграційній службі повідомили, що мають все необхідне для оформлення внутрішніх паспортів виключно у формі картки.

Між тим, поки не будуть забезпечені по всій Україні зчитувачі картки, до неї додається спеціальний папірець із пропискою, який люди мають носити з собою.

Українська правда

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Теми: паспортКабінет міністрівМіграційна служба
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