В Україні більше не будуть оформлювати паспорти у формі книжечки

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, за якою паспорт громадянина України більше не буде оформлюватися у формі книжечки.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що з постанови про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення паспорта громадянина України виключено норму, яка дозволяла оформляти його у формі книжечки до повного завершення роботи із забезпечення в територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення ID-картки.

У Держміграційній службі повідомили, що мають все необхідне для оформлення внутрішніх паспортів виключно у формі картки.

Між тим, поки не будуть забезпечені по всій Україні зчитувачі картки, до неї додається спеціальний папірець із пропискою, який люди мають носити з собою.