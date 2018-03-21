В Украине больше не будут оформлять паспорта в форме книжечки

Кабинет Министров Украины принял постановление, по которому паспорт гражданина Украины больше не будет оформляться в форме книжечки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что из постановления об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления паспорта гражданина Украины исключена норма, которая позволяла оформлять его в форме книжечки до полного завершения работы по обеспечению территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления ID- карточки.

В Госмиграционной службе сообщили, что имеют все необходимое для оформления внутренних паспортов исключительно в форме карточки.