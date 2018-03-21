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В Украине больше не будут оформлять паспорта в форме книжечки

Среда, 21 марта 2018, 15:03
В Украине больше не будут оформлять паспорта в форме книжечки

Кабинет Министров Украины принял постановление, по которому паспорт гражданина Украины больше не будет оформляться в форме книжечки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что из постановления об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления паспорта гражданина Украины исключена норма, которая позволяла оформлять его в форме книжечки до полного завершения работы по обеспечению территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления ID- карточки.

В Госмиграционной службе сообщили, что имеют все необходимое для оформления внутренних паспортов исключительно в форме карточки.

Между тем, пока не будут обеспечены по всей Украине считыватели карты, к ней прилагается специальная бумажка с пропиской, которую люди должны носить с собой.

Украинская правда

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Темы: паспорт Кабинет министровМиграционная служба
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