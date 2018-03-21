Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко запустив механізм для перевірки росіян перед поїздкою в Україну

Середа, 21 березня 2018, 15:25

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 1 березня, який передбачатиме попередню перевірку підстав для в'їзду іноземців з держав міграційного ризику, зокрема, росіян, в Україну.  

Відповідний указ глава держави підписав 21 березня.

Своїм рішенням РНБО доручила уряду затвердити план заходів на 2018 - 2021 роки з реалізації Стратегії державної міграційної політики, "передбачивши запровадження стосовно іноземців, насамперед громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну".

Також Кабмін у місячний термін має розробити та винести на розгляд Парламенту відповідні зміни до законів.

Крім того, уряд мусить підготувати зміни до Кодексу про адмінпорушення щодо "посилення відповідальності за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів, сприяння в наданні інших послуг, а також за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні".

У двомісячний термін має бути затверджений порядок реєстрації іноземців у пунктах пропуску і внесення даних до реєстру, порядок здійснення верифікації та ідентифікації особи, зокрема під час перевірки підстав для в'їзду в Україну чи продовження строку перебування в Україні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відзначається, що 1 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики".

Теми: ПорошенкоРНБОРосіяМіграційна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: