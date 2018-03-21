Порошенко запустив механізм для перевірки росіян перед поїздкою в Україну

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 1 березня, який передбачатиме попередню перевірку підстав для в'їзду іноземців з держав міграційного ризику, зокрема, росіян, в Україну.

Відповідний указ глава держави підписав 21 березня.

Своїм рішенням РНБО доручила уряду затвердити план заходів на 2018 - 2021 роки з реалізації Стратегії державної міграційної політики, "передбачивши запровадження стосовно іноземців, насамперед громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну".

Також Кабмін у місячний термін має розробити та винести на розгляд Парламенту відповідні зміни до законів.

Крім того, уряд мусить підготувати зміни до Кодексу про адмінпорушення щодо "посилення відповідальності за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів, сприяння в наданні інших послуг, а також за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні".

У двомісячний термін має бути затверджений порядок реєстрації іноземців у пунктах пропуску і внесення даних до реєстру, порядок здійснення верифікації та ідентифікації особи, зокрема під час перевірки підстав для в'їзду в Україну чи продовження строку перебування в Україні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відзначається, що 1 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики".