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Порошенко запустил механизм для проверки россиян перед поездкой в Украину

Среда, 21 марта 2018, 15:25

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 1 марта, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска, в частности, россиян, в Украину.

Соответствующий указ глава государства подписал 21 марта.

Своим решением СНБО поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018 - 2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики, "предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину ".

Также Кабмин в месячный срок должен разработать и вынести на рассмотрение парламента соответствующие изменения в законы. 

Кроме того, правительство должно подготовить изменения в Кодекс об админнарушениях относительно "усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействия в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине".

В двухмесячный срок должен быть утвержден порядок регистрации иностранцев в пунктах пропуска и порядок внесения данных в реестр. А также порядок осуществления верификации и идентификации личности, в частности при проверке оснований для въезда в Украину или при продлении срока пребывания в Украине.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отмечается, что 1 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСНБОРосcияМиграционная служба
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