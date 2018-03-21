Російські ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку Лаврова

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Середа, 21 березня 2018, 16:42

Російські ЗМІ оприлюднили інформацію про можливу відставку глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомив російський телеканал RTVi з посиланням на кілька джерел, близьких до зовнішньополітичного відомства РФ.

За даними джерел, Лавров залишить посаду міністра закордонних справ та не увійде до складу нового уряду, який сформує російський президент Володимир Путін за підсумками виборів в найближчі місяці.

Джерела в МЗС повідомляють, що Лавров вже кілька років хоче залишити посаду, яку він займає з 2004 року — перш за все, через втому.

"Але, на прохання Володимира Путіна, він допрацював до президентських виборів", - пише RTVi.

В інтерв'ю телеканалу офіційний представник російського МЗС РФ Марія Захарова сказала, що не знає, чи залишиться Лавров на своїй посаді.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію про звільнення Лаврова "спекуляціями".

Російські ЗМІ пишуть, що є кілька версій того, хто може зайняти місце Лаврова. Це може бути один із заступників міністра (найчастіше називають прізвище Грушко, в 2012-2018 роках представник Росії в НАТО), або людина ззовні, в тому числі, можливо, з адміністрації президента РФ.

Європейська правда 

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Теми: Росія Лавров
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