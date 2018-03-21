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Российские СМИ распространяют информацию о возможной отставке Лаврова

Среда, 21 марта 2018, 15:42

Российские СМИ обнародовали информацию о возможной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщил российский телеканал RTVi со ссылкой на несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству РФ.

По данным источников, Лавров покинет пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует российский президент Владимир Путин по итогам выборов в ближайшие месяцы.

Источники в МИД сообщают, что Лавров уже несколько лет хочет оставить должность, которую он занимает с 2004 года - прежде всего, из-за усталости.

"Но, по просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов", - пишет RTVi.

В интервью телеканалу официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своей должности.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию об увольнении Лаврова "спекуляциями".

Российские СМИ пишут, что есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента РФ. 

Европейская правда 

Темы: РосcияЛавров
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