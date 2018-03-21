МОЗ ще раз подав до суду, який сумнівається у повноваженнях Супрун

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Середа, 21 березня 2018, 16:52

Міністерство охорони здоров'я повторно подало позовну заяву проти Національного медичного університету імені Богомольця про усунення перешкод у користуванні майном держави.

Про це повідомляє в.о. міністра Уляна Супрун у Твіттері.

Раніше Господарський суд Києва повернув МОЗ позовну заяву, мотивуючи це тим, що серед документів, які супроводжували позов, відсутні докази, які б підтверджували виконання Супрун обов'язків міністра.

"Коли ти не хочеш розглядати позовну заяву МОЗУ, можна демонструвати дива винахідливості. Господарський суд Києва сумнівається у моїх повноваженнях. Сайт КМУ, МОЗУ і ЄДР (суд має розширений доступ) - ненадійні джерела. Переподали заяву і чекаємо з нетерпінням на реакцію", – написала Супрун 21 березня.

 

Як відомо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило Катерину Амосову від посади ректора Національного медичного університету імені Богомольця на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

25 лютого на підтримку ректора Амосової оголосили безстроковий страйк.

28 лютого страйк-комітет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця оголосив про припинення безстрокового страйку через 2 дні після його початку.

1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив Амосову на посаді ректора Національного медичного університету О. О. Богомольця.

Міністерство охорони здоров’я оскаржує це рішення суду.

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Українська правда
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