Минздрав еще раз подал в суд, который сомневается в полномочиях Супрун

Министерство здравоохранения повторно подало исковое заявление против Национального медицинского университета имени Богомольца об устранении препятствий в пользовании имуществом государства.



Об этом сообщает и.о. министра Ульяна Супрун в Твиттере.



Ранее Хозяйственный суд Киева вернул Минздраву исковое заявление, мотивируя это тем, что среди документов, которые сопровождали иск, отсутствуют доказательства, подтверждающие выполнение Супрун обязанностей министра.



"Если ты не хочешь рассматривать исковое заявление Минздрава Украины, можно демонстрировать чудеса изобретательности. Хозяйственный суд Киева сомневается в моих полномочиях. Сайт КМУ, МЗУ и ЕГР (суд расширенный доступ) - ненадежные источники. Переподали заявление и ждем с нетерпением реакцию", - написала Супрун 21 марта.

Как известно 20 февраля Минздрав отстранил от должности Екатерину Амосову от должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца на время служебной проверки.

Официальная причина срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Екатерина Амосова назвала решение Минздрава незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

25 февраля на поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку.

28 февраля страйк-комитет Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки через 2 дня после его начала.

1 марта Окружной административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета Богомольца.

Министерство здравоохранения обжаловало это решение суда.

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