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Порошенко розповів, коли Україна має вступити в НАТО

Середа, 21 березня 2018, 16:18
Порошенко розповів, коли Україна має вступити в НАТО

Президент Петро Порошенко заявив, що у найближчі десять років Україна планує стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt.

За його словами, Україна хоче швидко приєднатися до НАТО.

"Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством у НАТО. Наша мета – у наступному десятиріччі стати членом Альянсу", - сказав Порошенко.

Від додав, що разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні, а держави НАТО могли би повчитися в України, як протистояти Росії.

Коментуючи анексію Криму, український президент сказав, наразі Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни і тому для системи глобальної безпеки "не існує альтернативи сильному НАТО".

Порошенко зазначив, що після надання Україні статусу "країни-аспіранта", тепер потрібен план дій для набуття повного членства в НАТО.

"Ми прагнемо отримати цей план дій до кінця 2019 року", - сказав він.

Президент додав, що Україна прагне "якнайшвидше" виконати всі вимоги для членства в НАТО і ЄС.

Раніше НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта

Читайте також: Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО

Українська правда

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Теми: ПорошенкопрезидентУкраїнаНАТО
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