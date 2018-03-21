Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt.

По его словам, Украина хочет быстро присоединиться к НАТО.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - сказал Порошенко.

От добавил, что вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, а государства НАТО могли бы поучиться в Украины, как противостоять России.

Комментируя аннексию Крыма, украинский президент сказал, что сегодня Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны и поэтому для системы глобальной безопасности "не существует альтернативы сильному НАТО".

Порошенко отметил, что после предоставления Украине статуса "страны-аспиранта", теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

"Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года", - сказал он.

Президент добавил, что Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС.

Ранее НАТО признало за Украиной статус "страны-аспиранта"

Читайте также: Аспирант Альянса: что значит и что меняет новый статус в отношениях Украина-НАТО