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Під Кабміном затримали 7 мітингувальників за бійку з силовиками

Середа, 21 березня 2018, 18:50

Сімох людей затримано після сутичок мітингувальників із правоохоронцями під час акції протесту біля будівлі Кабінету Міністрів України.

Про це повідомила начальник відділу комунікацій поліції м. Києва Оксана Блищик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сім осіб доставлені до територіального управління поліції", - розповіла вона в середу.

За словами Блищик, нині поліція з'ясовує обставини події.

Раніше цього дня близько 150 людей зібралися біля будівлі Кабінету Міністрів України в центрі Києва з вимогою відставки міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Біля входу до Кабміну було встановлено сцену, з якої по черзі виступають учасники акції. Мітингувальники розгорнули кілька транспарантів із написами, що критикують діяльність Омеляна.

Крім того, уздовж дороги біля Кабінету Міністрів на вул. Грушевського обабіч припарковані понад 20 маршруток.

На своїй сторінці у Facebook Омелян написав, що проти нього організували акцію власники маршруток.

У коментарі Українській правді адвокат затриманих Богдан Хмельницький заявив, що всіх затриманих вже відпустили.

"Їх відпустили з Печерського РУ ГУ МВС, 6 особам не сказали причин затримання і не дали адміністративний протокол, їх просто так відпустили, що вказує на їхнє незаконне затримання", - розповів захисник.

Хмельницький додав, що із сімох затриманих лише на одного виписали протокол про адміністративне затримання за ст. 85 через заклики до перекриття дороги.

За його словами, мітингувальники продовжать акцію 22 березня. Вони збираються підпалити автобус на знак протесту.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів
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