Под Кабмином задержали 7 митингующих за драку с силовиками

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Среда, 21 марта 2018, 17:58

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями во время акции протеста возле здания Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции г.. Киева Оксана Блищик, передает "Интерфакс-Украина".

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она в среду.

По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день около 150 человек собрались у здания Кабинета Министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Возле входа в Кабмин была установлена ​​сцена, с которой по очереди выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующие деятельность Омеляна.

Кроме того, вдоль дороги возле Кабинета Министров на ул. Грушевского вдоль припаркованы более 20 маршруток.

На своей странице в Facebook Емельян написал, что против него организовали акцию владельцы маршруток.

Украинская правда
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Темы: Кабинет министров
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