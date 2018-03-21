Под Кабмином задержали 7 митингующих за драку с силовиками

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями во время акции протеста возле здания Кабинета Министров Украины.



Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции г.. Киева Оксана Блищик, передает "Интерфакс-Украина".



"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она в среду.



По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.



Ранее в этот день около 150 человек собрались у здания Кабинета Министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Возле входа в Кабмин была установлена ​​сцена, с которой по очереди выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующие деятельность Омеляна.



Кроме того, вдоль дороги возле Кабинета Министров на ул. Грушевского вдоль припаркованы более 20 маршруток.



На своей странице в Facebook Емельян написал, что против него организовали акцию владельцы маршруток.

В комментарии Украинской правде адвокат задержанных Богдан Хмельницкий заявил, что всех задержанных уже отпустили.

"Их отпустили из Печерского РУ ГУ МВД, 6 лицам не сказали причин задержания и не дали административный протокол, их просто так отпустили, что указывает на их незаконное задержание", - рассказал защитник.

Хмельницкий добавил, что из семи задержанных только на одного выписали протокол об административном задержании по ст. 85 за призывы к перекрытию дороги.

По его словам, митингующие продолжат акцию 22 марта. Они собираются поджечь автобус в знак протеста.