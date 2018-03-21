Под Кабмином задержали 7 митингующих за драку с силовиками

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями во время акции протеста возле здания Кабинета Министров Украины.



Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции г.. Киева Оксана Блищик, передает "Интерфакс-Украина".



"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она в среду.



По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.



Ранее в этот день около 150 человек собрались у здания Кабинета Министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Возле входа в Кабмин была установлена ​​сцена, с которой по очереди выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующие деятельность Омеляна.



Кроме того, вдоль дороги возле Кабинета Министров на ул. Грушевского вдоль припаркованы более 20 маршруток.



На своей странице в Facebook Емельян написал, что против него организовали акцию владельцы маршруток.