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У Василькові на хабарі затримали головного архітектора – Луценко

Середа, 21 березня 2018, 18:01

У Василькові затримали головного архітектора міста та начальника відділу державної архітектурно- будівельної інспекції під час отримання хабарів.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав він.

Українська правда
Теми: хабаркорупціяпрокуратураВасильківЛуценко
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