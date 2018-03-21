У Василькові на хабарі затримали головного архітектора – Луценко
Середа, 21 березня 2018, 18:01
У Василькові затримали головного архітектора міста та начальника відділу державної архітектурно- будівельної інспекції під час отримання хабарів.
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.
"Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав він.
Українська правда