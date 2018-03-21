У Василькові на хабарі затримали головного архітектора – Луценко

У Василькові затримали головного архітектора міста та начальника відділу державної архітектурно- будівельної інспекції під час отримання хабарів.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав він.