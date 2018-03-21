В Василькове на взятке задержали главного архитектора - Луценко

В Василькове задержали главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно строительной инспекции при получении взяток.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", - написал он.