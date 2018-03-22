МЗС: При невдачі "Північного потоку-2" РФ доведеться укладати новий договір з Україною

У МЗС переконані, що у випадку нереалізації проекту "Північний потік-2", Росія буде змушена домовлятися з Києвом про новий контракт щодо транзиту газу до ЄС територією України.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"У ЄС можуть створити рівні умови для усіх країн щодо купівлі і транзиту газу, щоб "Газпром" не користувався ніякими привілегіями, якими вони звикли користуватися", - сказала Зеркаль.

"І після того в ЄС вже зможуть купувати газ у "Газпрому" не на нашому західному кордоні, а на нашому східному кордоні, і постачати самі собі газ через територію України. Це буде найбільш вигідний маршрут, а "Північний потік-2" - думаю, що він не буде існувати в ці терміни, які малює собі РФ. Чи буде він взагалі, не можу сказати", - підкреслила заступник міністра.

На питання, чому до цього часу не зроблено таким чином, щоб ЄС купував російський газ на українсько-російському кордоні, у місці входження газу в українську газотранспортну систему, Зеркаль відповіла:

"Тому що зараз це вже не предмет розгляду в Стокгольмському арбітражі, де ми сподівалися, що це питання знайде своє вирішення. Оскільки контракти, які існують між "Нафтогазом" і "Газпромом", фіксують, що ці точки знаходяться на нашому західному кордоні".

"І ми сподівалися, що при розгляді в арбітражі, арбітраж дозволить нам впровадити Третій енергетичний пакет і перенести ці точки, тобто передомовитись з росіянами. Але цього не вийшло, бо арбітраж сказав ні... це питання вашого внутрішнього регулювання, питання ваших внутрішніх взаємин, і ми тут ні до чого, це не питання арбітражу", - пояснила вона.

"У 2019 році завершується термін дії контракту на купівлю і транзит природного газу, укладеного в 2009 році між "Газпромом" з НАК "Нафтогаз України". І тому ми зараз усі працюємо над тим, щоб були нові контракти, і щоб ці нові контракти були відповідні до Третього європейського енергопакету, і давали всім доступ до нашої труби, включаючи "Газпром".

Але "Газпром" має резервувати собі певну кількість газу, яку вони збираються транспортувати через територію України, і це, мабуть, має бути не "Газпром", а та компанія, яка буде відповідати за транспортування газу в Європу", - наголосила Зеркаль.

"Що стосується того, наскільки у нас сильні позиції, буде також залежати від того, чи буде до кінця 2019 року цей другий Північний потік, якщо його не буде, то РФ буде змушена піти з нами на переговори і вести ці переговори, включаючи наше законодавство", - заявила дипломат.

"Третій енергетичний пакет - це правила, які застосовуються в Євросоюзі до всіх операцій на ринку газу. Це питання щодо того, що мають ті, які добувають газ, ті які транспортують газ, ті, які продають газ населенню і всім решті. Вони мають бути незалежні один від одного, щоб не було монополії", - пояснила Зеркаль.

Водночас, на її переконання, "Газпром" не хоче таких змін у правилах.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.