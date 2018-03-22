МИД: При неудаче "Северного потока-2" РФ придется заключать новый контракт с Украиной

В МИД уверены, что в случае нереализации проекта "Северный поток-2", Россия будет вынуждена договариваться с Киевом о новом контракте по транзиту газа в ЕС по территории Украины.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"В ЕС могут создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа, чтобы "Газпром" не пользовался никакими никакими привычными для него преимуществами", - сказала Зеркаль.

"И после этого в ЕС уже смогут покупать газ у "Газпрома" не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. Это будет наиболее выгодный маршрут, а "Северный поток-2"- думаю , что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе РФ. Будет ли он вообще, не могу сказать", - подчеркнула заместитель министра.

На вопрос, почему до этого времени не сделано таким образом, чтобы ЕС покупал российский газ на российско-украинской границе, в месте вхождения газа в украинскую газотранспортную систему, Зеркаль ответила:

"Потому что сейчас это уже не предмет рассмотрения в Стокгольмском арбитраже, где мы надеялись, что этот вопрос найдет свое решение. Поскольку контракты, которые существуют между "Нафтогазом" и "Газпромом", фиксируют, что эти точки находятся на нашей западной границе".

"И мы надеялись, что при рассмотрении в арбитраже, арбитраж позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть договориться с россиянами. Но этого не получилось, потому что арбитраж сказал нет ... это вопрос вашего внутреннего регулирования, вопрос ваших внутренних взаимоотношений и мы тут ни при чем, это не вопрос арбитража", - пояснила она.

"В 2019 году заканчивается срок действия контракта на покупку и транзит природного газа, заключенного в 2009 году между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины". И поэтому мы сейчас все работаем над тем, чтобы были новые контракты, и чтобы эти новые контракты были соответствующими Третьему европейскому энергопакету и давали всем доступ к нашей трубе, включая "Газпром".

Но "Газпром" должен резервировать себе определенное количество газа, которое они собираются транспортировать через территорию Украины, и это, видимо, должен быть не "Газпром", а та компания, которая будет отвечать за транспортировку газа в Европу", - отметила Зеркаль.

"Что касается того, насколько у нас сильные позиции, будет также зависеть от того, будет ли к концу 2019 года этот второй Северный поток, если его не будет, то РФ будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести эти переговоры, включая наше законодательство", - заявила дипломат.

"Третий энергетический пакет - это правила, которые применяются в ЕС ко всем операциям на рынке газа. Это вопрос о том, что имеют те, которые добывают газ, те которые транспортируют газ, те, которые продают газ населению и всем остальным. Они должны быть независимы друг от друга, чтобы не было монополии", - пояснила Зеркаль.

В то же время, по ее убеждению, "Газпром" не хочет таких изменений в правилах, так как они будут для него невыгодны.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.