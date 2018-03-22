ОБСЄ за добу зафіксувала більше 140 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 19 березня по 19:30 20 березня зафіксувала 144 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 21 березня.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 80 вибухів проти приблизно 65 відповідно", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 64 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли СММ не зафіксувала жодного такого порушення", - підкреслили в ОБСЄ.

"20 березня у підконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ зафіксував 5 БМП-2 біля Миколаївки і 2 БМП-2 поблизу н.п. Новогнатівка. Спостерігачі бачили 1 військову вантажівку, що перевозила на буксирі 1 накриту брезентом зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) поблизу н.п. Луганське", - йдеться у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах СММ зафіксувала 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) і 2 бойові броньовані машини (типу БМП), що стояли на території об’єкта, а також 3 МТ-ЛБ, які стояли за межами об’єкта поблизу н.п. Первомайськ й 1 МТ-ЛБ у н.п. Весела Гора", - наголосили у Місії.