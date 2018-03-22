ОБСЕ за сутки зафиксировала более 140 взрывов на Донбассе

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Четверг, 22 марта 2018, 03:51

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 марта по 19:30 20 марта зафиксировала 144 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 21 марта.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, около 80 взрывов против 65 соответственно", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 64 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения", - подчеркнули в ОБСЕ.

"20 марта в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 5 БМП-2 возле Николаевки и 2 БМП-2 возле н.п. Новогнатовка. Наблюдатели видели 1 военный грузовик, перевозивший на буксире 1 накрытую брезентом зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) возле н.п. Луганское", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и 2 боевые бронированные машины (типа БМП), стоявших на территории объекта, а также 3 МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта возле н.п . Первомайск и 1 МТ-ЛБ в н.п. Веселая Гора", - отметили в Миссии.

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Темы: ОБСЕ Донбасс
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