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Єврокомісія: НАЗК не використовує рекомендацій щодо перевірки е-декларацій

Четвер, 22 березня 2018, 03:56
Єврокомісія: НАЗК не використовує рекомендацій щодо перевірки е-декларацій

Національне агентство із запобігання корупції не використовує рекомендації, надані для покращення процесу перевірки електронних декларацій.

Про це заявив лідер групи підтримки України з питань юстиції та внутрішніх справ Єврокомісії Франк Поль, передає "УНІАН".

"Коли два спеціаліста приїхали в Україну подивитися на весь процес в цілому, від А до Я, як працює перевірка електронних декларацій, вони повернулися із доповіддю, в який йдеться про те, що є багато проблем. Було надано 19 рекомендацій, що повинно бути зроблено негайно, щоб виправити ситуацію.

Вони були передані НАЗК, але до сьогодні, на скільки мені відомо, значна частина цих рекомендацій не була використані, і нічого не сталося. Це – факт. Я не даю оцінку, я просто про це говорю", – наголосив він.

"Саме НАЗК має прерогативу та мандат у питанні перевірки електронних декларацій. Для цього застосовується аналітична програма. Інструмент, який називається аналіз ризику, відзначає ті, які виглядають такими, що можуть бути проблемними, і на які треба подивитися детально. Це так, як працює скрізь", – підкреслив дипломат.

"Після першого декларування ми побачили, що, наприклад, сума готівки, яка задекларована нашими чиновниками, перевищує транш МВФ. Це шокувало не тільки наше суспільство, але й міжнародних партнерів, які нам надають цю допомогу.

Тому НАБУ взяло на себе відповідальність за перевірку декларацій саме на предмет наявності кримінальних злочинів.  І ми маємо достатньо велику кількість справ цієї категорії, частина з яких вже передається до суду", – повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Головний орган, який повинен це робити – Національне агентство із запобігання корупції, фактично, не передає ніяких матеріалів. Ще більше нас засмутило те, що НАЗК дало роз’яснення, що ми (НАБУ) не можемо притягувати осіб до відповідальності і взагалі розпочинати розслідування, доки немає їх висновку.

Була спроба перенести це у законодавчу площину, але вона була невдалою. Тому була дивна ситуація – орган не перевіряє декларації, але при цьому намагається завадити іншим органам це робити", – заявив він.

Але вчора Апеляційний суд це виправив, і сказав, що це роз’яснення є нікчемним", – додав директор НАБУ.



Теми: ЄврокомісіяНАЗКдеклараціїНАБУ
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