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Еврокомиссия: НАПК не использует рекомендации по проверке е-деклараций

Четверг, 22 марта 2018, 03:56
Еврокомиссия: НАПК не использует рекомендации по проверке е-деклараций

Национальное агентство по редотвращению коррупции не использует рекомендации, предоставленные для улучшения процесса проверки электронных деклараций.

Об этом заявил лидер группы поддержки Украины по вопросам юстиции и внутренних дел Еврокомиссии Франк Поль, передает "УНИАН".

"Когда два специалиста приехали в Украину посмотреть на весь процесс в целом, от А до Я, как работает проверка электронных деклараций, они вернулись с докладом, в котором говорится о том, что есть много проблем. Было предоставлено 19 рекомендаций, что должно быть сделано немедленно, чтобы исправить ситуацию.

Они были переданы НАПК, но до сих пор, насколько мне известно, значительная часть этих рекомендаций не была использована, и ничего не произошло. Это  факт. Я не даю оценку, я просто об этом говорю",  подчеркнул он.

"Именно НАПК имеет прерогативу и мандат в вопросе проверки электронных деклараций. Для этого применяется аналитическая программа. Инструмент, который называется анализ риска, отмечает те, которые выглядят такими, которые могут быть проблемными, и на которые надо посмотреть детально. Это так, как работает везде",  отметил дипломат.

"После первого декларирования мы увидели, что, например, сумма наличных денег, которая задекларирована нашими чиновниками, превышает транш МВФ. Это шокировало не только наше общество, но и международных партнеров, которые нам предоставляют эту помощь.

Поэтому НАБУ взяла на себя ответственность за проверку деклараций именно на предмет наличия уголовных преступлений. И мы имеем достаточно большое количество дел этой категории, часть из которых уже передается в суд",  сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Главный орган, который должен это делать  Национальное агентство по предотвращению коррупции, фактически, не передает никаких материалов. Еще больше нас огорчило то, что НАПК дало разъяснения, что мы (НАБУ) не можем привлекать к ответственности и вообще начинать расследование , пока нет ли их заключения.

Была попытка перенести это в законодательную плоскость, но она была неудачной. Поэтому была странная ситуация  орган не проверяет декларации, но при этом пытается помешать другим органам это делать",  заявил он.

Но вчера Апелляционный суд это исправил, и сказал, что это разъяснение является ничтожным",  добавил директор НАБУ.

Темы: ЕврокомиссияНАПКдекларацииНАБУ
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