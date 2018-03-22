Доба в АТО: бойовики дотримувалися перемир'я

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Четвер, 22 березня 2018, 06:17

Минулої доби, 21 березня, бойовики дотримувалися режиму всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - йдеться у звіті.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню", - наголосили у штабі.

Українська правда

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Теми: АТО
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