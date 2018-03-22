Доба в АТО: бойовики дотримувалися перемир'я
Четвер, 22 березня 2018, 05:17
Минулої доби, 21 березня, бойовики дотримувалися режиму всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - йдеться у звіті.
Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню", - наголосили у штабі.
Українська правда